Головиным этим летом интересовались "Барселона" и ПСЖ

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Головиным этим летом интересовались "Барселона" и ПСЖ

Агент российского хавбека "Монако"  Александра Головина рассказал, что его клиент мог продолжить карьеру в "Барселоне" или ПСЖ.

"Если говорить об интересе к Головину, то этим летом мы вели вялотекущие переговоры с "Барселоной" и ПСЖ. Англии пока не было. Скажу честно, это была такая информативная работа, без конкретики, но определённое обсуждение было. Пока Саша в "Монако", но если будет хорошее предложение, кто его знает, чем всё закончится. Уверенно можно сказать, что Головин думает только о Европе. Ни о каком возвращении в Россию на данный момент не может быть и речи. У него будет хорошая европейская карьера", - цитирует агента "Чемпионат".

Трансферная стоимость 24-летнего футболиста - 20 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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