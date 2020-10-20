Головиным этим летом интересовались "Барселона" и ПСЖ
Агент российского хавбека "Монако" Александра Головина рассказал, что его клиент мог продолжить карьеру в "Барселоне" или ПСЖ.
"Если говорить об интересе к Головину, то этим летом мы вели вялотекущие переговоры с "Барселоной" и ПСЖ. Англии пока не было. Скажу честно, это была такая информативная работа, без конкретики, но определённое обсуждение было. Пока Саша в "Монако", но если будет хорошее предложение, кто его знает, чем всё закончится. Уверенно можно сказать, что Головин думает только о Европе. Ни о каком возвращении в Россию на данный момент не может быть и речи. У него будет хорошая европейская карьера", - цитирует агента "Чемпионат".
Трансферная стоимость 24-летнего футболиста - 20 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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|Команда
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|Ренн
|28
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|4
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|28
|49
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|Ницца
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
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|8
|Монпелье
|28
|40
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|Монако
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|Страсбур
|27
|38
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|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
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|16
|Дижон
|28
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|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
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|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13