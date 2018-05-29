Головиным интересуется французский гранд

Полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным интересуется "Монако", информирует Чемпионат.

Так, по сведениям источника, монегаски всерьез рассматривают вопрос о приобретении 21-летнего хавбека армейцев ближайшим летом. Сам футболист, как ожидается, будет не против перебраться во французскую Лигу 1. Трансфер игрока сборной России может быть оформлен еще до начала Чемпионата Мира.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, Головин прокомментировал свой возможный уход из ЦСКА. | soccernews.ru