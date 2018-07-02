Головиным интересуются семь европейских грандов

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Головиным интересуются семь европейских грандовПолузащитником московского ЦСКА Александром Головиным интересуются семь европейских грандов, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 22-летним хавбеком армейцев следят сразу три лондонских клуба - "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", а также туринский "Ювентус", каталонская "Барселона", мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария".

Напомним, "Ювентус" готов обменять Головина на своего вингера. | soccernews.ru

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