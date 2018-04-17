Головиным интересуются в Германии и Италии

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Головиным интересуются в Германии и Италии
На полузащитника ЦСКА Александра Головина появились еще несколько претендентов, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Брайтон", дортмундская "Боруссия" и "Наполи". ЦСКА может продать игрока за 20-25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 21-летним Головиным интересуются "Челси" и "Арсенал".

Не пропустите: На Головина претендуют два европейских гранда. | http://soccernews.ru

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