"Головы теперь спокойные": Сёмин прокомментировал снижение зарплат в "Локомотиве"
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о соглашении между футболистами и руководством клуба о временном сокращении зарплат.
"Отлично, что договорились. Головы теперь спокойные. Начинаем готовиться к финальной стадии чемпионата России. Это хорошо. Как объявят, сразу пойдём тренироваться. А пока все занимаются индивидуально", - цитирует Сёмина "Рейтинг букмекеров".
Напомним, что сторонам не удавалось договориться об урезании окладов, но в итоге игроки согласились на уменьшение зарплат на 40 процентов до возобновления сезона.
"Локомотив" по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
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|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
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|Ахмат
|22
|20