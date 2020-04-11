"Головы теперь спокойные": Сёмин прокомментировал снижение зарплат в "Локомотиве"

Теги локомотив москваюрий семин

"Головы теперь спокойные": Сёмин прокомментировал снижение зарплат в "Локомотиве"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о соглашении между футболистами и руководством клуба о временном сокращении зарплат.

"Отлично, что договорились. Головы теперь спокойные. Начинаем готовиться к финальной стадии чемпионата России. Это хорошо. Как объявят, сразу пойдём тренироваться. А пока все занимаются индивидуально", - цитирует Сёмина "Рейтинг букмекеров".

Напомним, что сторонам не удавалось договориться об урезании окладов, но в итоге игроки согласились на уменьшение зарплат на 40 процентов до возобновления сезона.

"Локомотив" по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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