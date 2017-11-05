"Голубая" машина в деле: "Манчестер Сити" берет верх над "Арсеналом"

Воскресная программа 11-го тура английской Премьер-Лиги продолжилась первым из двух центральных событий, в котором "Манчестер Сити" на своем поле принимал "Арсенал". "Горожане" сейчас пребывают "в огне", просто снося всех на своем пути, как во внутреннем первенстве, так и в Лиге чемпионов, что и выливается в результат – первая строчка и лучший старт сезона в истории АПЛ. "Канониры" же традиционно провалили начало кампании, зато быстро пришли в себя, поднявшись на такую привычную четвертую строчку.

Пеп Гвардиола не стал мудрить со стартовым составом, выставив прогнозируемую одиннадцатку футболистов. В то время, как Арсен Венгер решил насытить центральную зону, в пару к Аарону Рэмзи и Граниту Джаки отправив Франсиса Коклена. Также позицию Александра Ляказетта на острие атаки занял Алексис Санчес, а на фланг был смещен молодой нигериец Ивоби.

Очень резво начали поединок обе команды. "Арсенал" не стал отсиживаться в обороне, стараясь играть от себя. Тем не менее, уже на третьей минуте матча Агуэро имел великолепную возможность открыть счет, но не с выгодной позиции не попал в ближнюю "девятку". Лондонцы достойно выглядели, часто подключая фланги и высокий прессинг, но все же выпады "Манчестер Сити" смотрелись куда опаснее. Потрясающий момент забить упустил Стерлинг, пролетев мимо мяча после пасса на пустые ворота от Сане. Как показал повтор, возможно, Колашинац мешал англичанину ударить по снаряду, но на пенальти никто из хозяев не настаивал, и арбитр не стал.

Подопечные Венгера продержались до 19-й минуты, когда Де Брюйне в очередной раз продемонстрировал, почему его считают одним из лучших игроков мира. В атаке вторым темпом бельгиец обыгрался с Фернандиньо, после чего хлестко пробил в дальний угол ворот Чеха – вратарь лондонцев выручить не смог. В первом тайме манкунианцы частенько подлавливали на контратаках лондонцев, но с реализацией были проблемы. А в самой концовке первой 45-ти минутки Рэмзи мог наказать хозяев за расточительность, но на свою команду выручил Эдерсон.

В самом начале второго тайма рефери указал на "точку", почитав, что Монреаль слишком грубо сыграл против Стерлинга в штрафной площади, а Серхио Агуэро легко развел мяч и Чеха по разным углам. Пропустив второй, "канонирам" уже нечего было терять и Венгер тут же отреагировал заменой Ляказетта на Коклена. Не прошло и десяти минут, как французский форвард сократил отставание в счете, после классной передачи от Озила, пробив "в домик" Эдерсону.

Гвардиола не остался в долгу и выпустил Жезуса вместо Агуэро и бразилец очень быстро отблагодарил тренера голом на 74-й минуте. Хотя взятие ворот было ошибочно засчитано, так как Давид Силва, отличившейся ассистом залез в положение вне игры. В концовке матча градус игры сильно спал и команды остались при своем.

Таким образом, "Манчестер Сити" ожидаемо обыгрывает "Арсенал", добывая свою десятую победу в регулярном чемпионате, тем самым укрепляя лидерскую позицию.

"Манчестер Сити" – "Арсенал" – 3:1

Голы: Де Брюйне, 19 – 1:0, Агуэро, 50 (с пенальти) – 2:0, Ляказетт, 65 – 2:1, Жезус, 74 – 3:1

"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг (Гюнжоган, 78), Сане (Бернарду Силва, 87), Агуэро (Жезус, 62)

"Арсенал": Чех, Бельерин, Косиельни, Монреаль, Колашинац, Джака (Жиру, 78), Коклен (Ляказетт, 57), Рэмзи, Озил, Ивоби (Уилшер, 78), Санчес

Богдан Архипенко

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