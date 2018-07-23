Голы Аллана и Кальехона принесли победу "Наполи" в товарищеском матче

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Голы Аллана и Кальехона принесли победу "Наполи" в товарищеском матче
"Наполи" одержал крупную победу над "Карпи" (5:1) в товарищеском матче. 

Победу неаполитанскому клуб принесли голы Аллана, Роберто Инглезе, Хосе Кальехона, Симоне Верди и Винисиуса

"Наполи" (Италия) - "Карпи" (Италия) - 5:1 (2:0)

Голы: Аллан, 2 - 1:0, Инглезе, 39 - 2:0, Кальехон, 66 - 3:0, Верди, 74 - 4:0, Винисиус, 85 - 5:0 - Пиу, 86 - 5:1

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