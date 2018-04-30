Голы Алли и Кейна принесли "Тоттенхэму" победу над "Уотфордом"

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Голы Алли и Кейна принесли "Тоттенхэму" победу над "Уотфордом"

В рамках 36-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своём поле выиграл у "Уотфорда" со счётом 2:0. В составе "шпор" голами отличились Деле Алли и Харри Кейн.

"Тоттенхэм" – "Уотфорд" - 2:0

Голы: Алли, 16 - 1:0, Кейн, 48 - 2:0.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Дембеле (Ваньяма, 63), Дайер, Алли (Ламела, 82), Сон Хын Мин (Сиссоко, 74), Кейн.

"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Кэткарт, Холебас, Кабаселе, Капу, Дукуре, Ришарлисон, Хьюз (Каррильо, 83), Фемения (Деулофеу, 64), Грэй (Дини, 64).

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2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
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