Голы Алли и Кейна принесли "Тоттенхэму" победу над "Уотфордом"

В рамках 36-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своём поле выиграл у "Уотфорда" со счётом 2:0. В составе "шпор" голами отличились Деле Алли и Харри Кейн.

"Тоттенхэм" – "Уотфорд" - 2:0

Голы: Алли, 16 - 1:0, Кейн, 48 - 2:0.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Дембеле (Ваньяма, 63), Дайер, Алли (Ламела, 82), Сон Хын Мин (Сиссоко, 74), Кейн.

"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Кэткарт, Холебас, Кабаселе, Капу, Дукуре, Ришарлисон, Хьюз (Каррильо, 83), Фемения (Деулофеу, 64), Грэй (Дини, 64).

Не пропустите: Бензема в 2007 году хотел перейти в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru