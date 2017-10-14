Голы Бензема и Роналду приносят "Реалу" гостевую победу над "Хетафе"
Мадридский "Реал" в рамках 8 тура испанской Примеры отправился в гости на стадион "Альфонсо Перес", где ему противостоял местный "Хетафе". Учитывая сложный выезд "Барселоны", "сливочные" имели все шансы сократить отставание от своего главного конкурента в борьбе за чемпионство. "Синие" в текущем сезоне выделяются своей надежной игрой в обороне, поэтому рисунок предстоящего матча был очевиден.
С первых минут мадридцы взяли мяч под свой контроль, пытаясь в основном за счет бешеной скорости своих атак взломать оборону хозяев. Привычно настырен был Роналду, и вскоре он получил свой шанс: Бензема принял мяч в чужой штрафной в окружении сразу двух защитников, а затем выполнил скидку назад на Криштиану, который мощно пробил низом в ближний угол, но Гуаита спас свою команду. Сдержав стартовый натиск, стали пытаться выровнять игру футболисты "Хетафе", и у них как минимум получилось отодвинуть ее от своих ворот.
Вскоре и хозяева стали раз за разом убегать в контратаки, однако им постоянно не хватало последнего акцентированного паса – до ударов по воротам мадридцев дело практически не доходило. Постепенно темп игры упал, футболистов способных на нестандартные ходы на поле не наблюдалось, и все атаки обеих команд заканчивались где-то на подступах к штрафной. Ближе к концовке тайма гости активизировались, и за 6 минут до перерыва Бензема все же открыл счет: отобрал француз мяч у защитников чужой команды, прокинул его себе на ход и, обыграв защитника, вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол – 0:1.
"Реал" заметно прибавил после перерыва, у ворот "Хетафе" становилось все жарче, однако по истечении 10 минут второго тайма "синие" неожиданно сравняли счет: в результате контратаки Арамбарри с правого фланга выполнил прострел в штарфную, где в борьбе с защитниками Молина отправил мяч в дальний угол – 1:1.
У мадридцев же атакующие действия не ладились, лишь ближе к середине тайма Роналду опасно пробил со штрафного метров с 23-х, но мяч полетел немного мимо ворот. Ближе к концовке запорол вернейший момент Криштиану Роналду: после подачи со штрафного пробивал он в прыжке с нескольких метров по практически пустым воротам, но не попал в створ. Окончательно ушли в глухую оборону хозяева поля, встречая "сливочных" лишь за пределами центрального круга. Контролировали мадридцы мяч, однако подобраться к чужим ворот им было очень сложно, не говоря уже о финальном штурме.
Однако за 5 минут до конца основного времени португалец все же сделал свое дело: открылся Криштиану после паса из глубины от Иско, выскочил на свидание с Гуаитой и сильно пробил в дальний угол – 1:2. Пытались хозяева на последних минутах вырвать ничью, однако удар Бергаро из пределов штрафной получился слишком слабым, а выстрел Ласен с дальней дистанции был неточен.
Очередная победа "Реала" в непростом матче, что говорит о правильности ротации, проводимой Зиданом, ведь очень скоро мадридцам предстоит сыграть очередной матч в Лиге Чемпионов против "Тоттенхэма". "Хетафе" дал "сливочным" минимум возможностей для взятия ворот, однако им этого вполне хватило.
"Хетафе" – "Реал" 1:2
Голы: Бензема, 39 – 0:1, Молина, 56 – 1:1, Роналду, 85 – 1:2
"Хетафе": Гуаита, Кала, Даконам, Антунеш, Суарес, Бергара, Фажр, Арамбарри, Альваро (Портильо, 15), Молина, Дьедиу (Ласен, 67).
"Реал": Касилья, Марсело (Эрнандес, 72), Рамос, Хакими, Начо, Кроос, Льоренте, Васкес (Иско, 72), Асенсио, Бензема (Майораль, 81), Роналду.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Реал Мадрид
|8
|17
|3
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|4
|Севилья
|8
|16
|5
|Валенсия
|7
|15
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Леганес
|7
|11
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|10
|Вильярреал
|7
|10
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|7
|1