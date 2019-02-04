Голы Бензема, Винисиуса и Мариано в видеообзоре матча "Реал" - "Алавес"

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Голы Бензема, Винисиуса и Мариано в видеообзоре матча "Реал" - "Алавес"

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 22-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Алавесом", в котором столичная команда одержала разгромную победу со счётом 3:0 благодаря голам Карима Бензема, Винисиуса Жуниора и Мариано Диаса.

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