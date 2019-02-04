Голы Бензема, Винисиуса и Мариано в видеообзоре матча "Реал" - "Алавес"
Вашему вниманию представляется видеообзор матча 22-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Алавесом", в котором столичная команда одержала разгромную победу со счётом 3:0 благодаря голам Карима Бензема, Винисиуса Жуниора и Мариано Диаса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Эспаньол
|22
|25
|15
|Сельта Виго
|22
|24
|16
|Жирона
|22
|24
|17
|Леганес
|21
|23
|18
|Райо Вальекано
|21
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15