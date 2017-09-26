Голы Де Брюйне и Стерлинга обеспечили "Манчестер Сити" победу над "Шахтером"

Лидеры группы "F" английский "Манчестер Сити" и донецкий "Шахтер" встречались в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов на поле манкунианцев. Команда Хосепа Гвардиолы, на фоне ряда крупных побед в последних матчах, называлась явным фаворитом поединка. Однако "горняки" прибыли в Англию не номер отбывать, что и намеревались доказать более именитому сопернику.

"Горожане" с первых минут, что не стало неожиданностью, завладели мячом, то и дело разгоняя атаки на ворота Пятова. Эффективности в таких действиях было немного, так что "Шахтер" не замедлил с ответом. Именно команда Паулу Фонсеки могла открывать счет на 12-й минуте, когда Фред вывалился практически один на один. Однако Фернандиньо в последний момент спас "Сити" от возможных неприятностей.

В дальнейшем можно было наблюдать футбол на встречных курсах. Да, манкунианцы долго входили в игру, выискивая бреши в обороне "горняков", но и гости не стеснялись выбегать в контратаки, которые несли потенциальную угрозу. В общем, равная игра в первую треть матча.

А вот потом игра пошла куда интереснее. Первый по-настоящему голевой момент создали парни Хосепа Гвардиолы. Фред обрезался недалеко от штрафной своей команды, Жезус мяч подхватил и тут же разрезной передачей вывел Де Брюйне на ворота. Целил бельгиец в ближний угол, но сфера в каких-то сантиметрах разминулся со створом ворот.

Дончане сразу же показали, что не лыком шиты. Марлос получил мяч на правом углу штрафной, выдержал паузу, после чего очень технично пробил под дальнюю штангу. Эдерсон не без труда среагировал на удар и отбил мяч в сторону.

Проходит еще пару минут, и у Сане получается проход из центральной зоны к штрафной соперника. Стреляет Лерой с 18-ти метров, но Пятов не уступает в мастерстве голкиперу "Манчестер Сити". Еще раз Сане был близок к цели уже перед самым перерывом. Ворвался он слева в штрафную "Шахтера" и метил в дальний угол – мяч прокатился рядом со штангой.

Был хороший момент и у гостей. Получли право они на стандарт, Марлос навесил, а защитники "Сити" почему-то совсем забыли про Ордеца. Защитник горняков" подставлял голову, однако сфера полетела не туда, куда надо. Итоговые нули после первого тайма и задумчивое лицо уходящего в раздевалку Пепа Гвардиолы.

Итак, хозяева просто обязаны были прибавлять в активности в тайме втором. На полусогнутых команду Паулу Фонсеки не обыграть. То, что "горожане" понесутся вперед, наверняка, понимали обе стороны. Но вот от ошибки, увы, никто не застрахован. На 48-й минуте матча Марлос допустил ошибку в центре поля, потеряв мяч. Давид Сильва прорвался к штрафной, разобрался с Фредом, после чего выкатил мяч на Де Брюйне. А тот, немного подработав сферу, нанес изумительный по красоте удар от дуги штрафной в ближний верхний угол – 1:0. Хозяева очень быстро после возобновления игры получили перевес и теперь могли играть спокойнее.

Гол негативно повлиял на "Шахтер". Со временем могло показаться, что для "горняков" встреча закончилась с результативным ударом Де Брюйне. Нет, гости, конечно, не остановились и не забились в собственную штрафную. Но той агрессии, того огонька, с которыми донетчане атаковали до перерыва, уже не наблюдалось.

Как результат, вскоре игроки "Сити" полностью взяли под контроль игру, а голевые моменты возникали только у одних ворот. Уже на 56-й минуте Агуэро мог забивать второй гол манкунианцев. Сильва словно рукой забросил мяч на угол вратарской, Серхио нанес удар слету, но Пятов неподражаемым образом среагировал на мяч.

К слову, для Агуэро забитый гол имел бы историческое значение. В случае успеха аргентинец догонял бы по количеству мячей лучшего бомбардира "Сити" в истории Эрика Брука (177 голов). Именно поэтому, когда на 71-й минуте "горожане" заработали пенальти, исполнять приговор пошел Агуэро. Но Пятов отложил наступление исторического момента до следующего раза, отбив удар с "точки".

Концовка матча прошла при полном преимуществе хозяев поля. У "Шахтера" силы закончились еще к минуте 70-й, поэтому второй гол в ворота "горняков" был вопрос времени. Дважды команда Хосепа Гвардиолы прощала донетчан, когда из выгодных ситуаций не смогли забить Стерлинг и Сане. Однако на 90-й минуте взятие ворот все же состоялось. Потеряли гости на правом фланге Бернарду Силву, тот избежал офсайда, спокойно вошел в штрафную и выкатил мяч в центр Стерлингу, который без проблем послал мяч от перекладины в ворота – 2:0.

Что ж, болельщикам "Шахтера" не должно быть стыдно за свою команду. Она более чем достойно смотрелась на фоне очень сильного соперника. Ну а "Манчестер Сити", конечно, заслужил эту победу, без вариантов.

"Манчестер Сити" – "Шахтер" – 2:0

Голы: Де Брюйне, 48 – 1:0. Стерлинг, 90 – 2:0.

Нереализованный пенальти: Агуэро, 72 – вратарь.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Сане, Фернандиньо, Де Брюйне, Делф, Давид Сильва (Гюндоган, 81), Агуэро (Бернарду Силва, 85), Жезус (Стерлинг, 54).

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред (Коваленко, 90+1), Тайсон, Бернард (Петряк, 89), Марлос (Дентиньо, 78), Феррейра.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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