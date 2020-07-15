Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"
В рамках 29-го тура РПЛ "Зенит" разгромил "Оренбург".
Напомним, что "Зенит" уже досрочно стал чемпионом, а "Оренбург" по-прежнему занимает последнее место.
"Зенит" - "Оренбург" 4:1
Голы: Малых (аг), 2 - 1:0, Фамейе, 32 - 1:1, Азмун, 61 - 2:1, Азмун, 77 - 3:1, Дзюба, 90 - 4:1
"Зенит": Васютин, Прохин, Смольников, Ракицкий, Жирков (Мусаев, 62), Барриос (Кузяев, 70), Оздоев (Шамкин, 62), Малком (Сутормин, 70), Дзюба, Азмун, Дриусси (Шатов, 84).
"Оренбург": Климович, Зотов, Малых, Шахов (Готлиб, 69), Терехов, Аюпов, Кулишев (Лапшов, 84), Липовой (Шкофлек, 74), Сиваков, Фамейе, Чуканов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22