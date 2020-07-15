Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

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Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

В рамках 29-го тура РПЛ "Зенит" разгромил "Оренбург".

Напомним, что "Зенит" уже досрочно стал чемпионом, а "Оренбург" по-прежнему занимает последнее место.

"Зенит" - "Оренбург" 4:1

Голы: Малых (аг), 2 - 1:0, Фамейе, 32 - 1:1, Азмун, 61 - 2:1, Азмун, 77 - 3:1, Дзюба, 90 - 4:1

"Зенит": Васютин, Прохин, Смольников, Ракицкий, Жирков (Мусаев, 62), Барриос (Кузяев, 70), Оздоев (Шамкин, 62), Малком (Сутормин, 70), Дзюба, Азмун, Дриусси (Шатов, 84).

"Оренбург": Климович, Зотов, Малых, Шахов (Готлиб, 69), Терехов, Аюпов, Кулишев (Лапшов, 84), Липовой (Шкофлек, 74), Сиваков, Фамейе, Чуканов.  

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