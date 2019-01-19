Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 20-го тура чемпионата Испании, в котором "Атлетико" на выезде разгромил "Уэску" со счетом 3:0 благодаря голам Лукаса Эрнандеса, Сантьяго Арьяса и Коке.

Видео: "Уэска" - "Атлетико" - 0:3

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