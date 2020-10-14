Голы Гризманна и Мбаппе принесли Франции победу над Хорватией, Португалия без Роналду разгромила Швецию

Теги португалияшвецияхорватияфранция

Голы Гризманна и Мбаппе принесли Франции победу над Хорватией, Португалия без Роналду разгромила Швецию

В рамках 4-го тура Лиги Наций сборная Франции на выезде обыграла Хорватию, а Португалия не испытала проблем в матче с Швецией.

Лига А группа 3

Хорватия - Франция 1:2

Голы: Гризманн, 8 - 0:1, Влашич, 64 - 1:1, Мбаппе, 79 - 1:2

Хорватия: Ливакович, Вида, Уремович, Баришич, Ловрен, Модрич, Пашалич (Брекало, 46), Перишич (Брадарич, 78), Бадель (Ковачич, 46), Влашич (Крамарич, 80), Петкович (Будимир, 61).

Франция: Льорис, Варан, Лангле, Менди, Динь (Люка Эрнандес, 83), Нзонзи, Рабьо (Погба, 74), Толиссо (Камавинга, 63), Марсьяль (Коман, 63), Мбаппе, Гризманн (Жиру, 83).


Португалия - Швеция 3:0

Голы: Бернарду Силва, 21 - 1:0, Диогу Жота, 44 - 2:0, Диогу Жота, 72 - 3:0

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Бернарду Силва (Андре Силва, 75), Данилу Перейра, Диогу Жота (Рафа Силва, 88), Вильям Карвалью (Моутинью, 80), Жоау Феликс (Поденсе, 75), Бруну Фернандеш (Саншеш, 88), Геррейру.

Швеция: Ольсен, Бенгтссон, Линделеф, Люстиг (Йоханссон, 54), Янссон, Классон, Экдаль, Ольссон, Кулусевски (Ларссон, 88), Квайсон (Исак, 62), Берг (Ольссон, 88).

Читайте также: Сборная России не смогла обыграть Венгрию в Лиге Наций. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная России не смогла обыграть Венгрию в Лиге Наций

Сборная России не смогла обыграть Венгрию в Лиге Наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов