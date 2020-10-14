Голы Гризманна и Мбаппе принесли Франции победу над Хорватией, Португалия без Роналду разгромила Швецию
В рамках 4-го тура Лиги Наций сборная Франции на выезде обыграла Хорватию, а Португалия не испытала проблем в матче с Швецией.
Лига А группа 3
Хорватия - Франция 1:2
Голы: Гризманн, 8 - 0:1, Влашич, 64 - 1:1, Мбаппе, 79 - 1:2
Хорватия: Ливакович, Вида, Уремович, Баришич, Ловрен, Модрич, Пашалич (Брекало, 46), Перишич (Брадарич, 78), Бадель (Ковачич, 46), Влашич (Крамарич, 80), Петкович (Будимир, 61).
Франция: Льорис, Варан, Лангле, Менди, Динь (Люка Эрнандес, 83), Нзонзи, Рабьо (Погба, 74), Толиссо (Камавинга, 63), Марсьяль (Коман, 63), Мбаппе, Гризманн (Жиру, 83).
Португалия - Швеция 3:0
Голы: Бернарду Силва, 21 - 1:0, Диогу Жота, 44 - 2:0, Диогу Жота, 72 - 3:0
Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Бернарду Силва (Андре Силва, 75), Данилу Перейра, Диогу Жота (Рафа Силва, 88), Вильям Карвалью (Моутинью, 80), Жоау Феликс (Поденсе, 75), Бруну Фернандеш (Саншеш, 88), Геррейру.
Швеция: Ольсен, Бенгтссон, Линделеф, Люстиг (Йоханссон, 54), Янссон, Классон, Экдаль, Ольссон, Кулусевски (Ларссон, 88), Квайсон (Исак, 62), Берг (Ольссон, 88).
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|4
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|6
|4
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|О
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|14
|2
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|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
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|6
|14
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|Азербайджан
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|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4