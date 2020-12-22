Голы Хуммельса и Санчо выводят "Боруссию" в 1/8 кубка Германии

Завершился матч 1/16 Кубка Германии. "Айнтрахт" из Брауншвейга на своем поле принимал дортмундскую "Боруссию". Хозяева минимально уступили 0:1.



Англичанин Санчо, отметился голом и пасом.

"Айнтрахт" Брауншвейг - "Боруссия" Дортмунд 0:2 (0:1)

Голы: Хуммельс, 12 - 0:1, Санчо, 90+2 - 0:2

"Айнтрахт" Брауншвейг: Фейзич, Выдра, Николау, Шлютер, Кауфманн (Янцер, 86), Каммербауэр, Абдуллахи (Прошвиц, 80), Бен-Балла (Кроос, 80), Бэр, Вибе (Цигеле, 73), Кобылянски (Отто, 72).