Голы Хуммельса и Санчо выводят "Боруссию" в 1/8 кубка Германии
Завершился матч 1/16 Кубка Германии. "Айнтрахт" из Брауншвейга на своем поле принимал дортмундскую "Боруссию". Хозяева минимально уступили 0:1.
Англичанин Санчо, отметился голом и пасом.
"Айнтрахт" Брауншвейг - "Боруссия" Дортмунд 0:2 (0:1)
Голы: Хуммельс, 12 - 0:1, Санчо, 90+2 - 0:2
"Айнтрахт" Брауншвейг: Фейзич, Выдра, Николау, Шлютер, Кауфманн (Янцер, 86), Каммербауэр, Абдуллахи (Прошвиц, 80), Бен-Балла (Кроос, 80), Бэр, Вибе (Цигеле, 73), Кобылянски (Отто, 72).
"Боруссия" Дортмунд: Хитц, Морей (Менье, 83), Загаду, Хуммельс (Аканджи, 46), Геррейру, Брандт (Ройс, 63), Беллингем (Витцель, 76), Санчо, Дилэйни, Рейна (Азар, 83), Тиггес.
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