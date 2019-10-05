Голы Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Анжер"
В рамках 9-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Анжер".
Парижане продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.
ПСЖ - "Анжер" 4:0
Голы: Сарабия, 13 - 1:0, Икарди, 37 - 2:0, Гуйе, 59 - 3:0, Неймар, 90 - 4:0
ПСЖ: Навас, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат (Диалло, 78), Верратти, Паредес, Эррера, Гуйе, Сарабия (Ди Мария, 83), Икарди (Шупо-Мотинг, 72), Неймар.
"Анжер": Бютель, Аит-Нури (Тиуб, 46), Тома, Траоре, Манко, Бобишон (Мангани, 55), Перейра Лаже, Сантамария, Капель, Нинга, Алиуи (Канга, 78).
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