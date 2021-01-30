Голы Кьезы и Рэмзи принесли "Ювентусу" победу над "Сампдорией"

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Ювентус" одержал победу над "Сампдорией".

Благодаря победе "Ювентус" сместил "Интер" со второго места, однако у "нерадзурри" есть игра в запасе.

"Сампдория" - "Ювентус" 0:2

Гол: Кьеза, 20 - 0:1, Рэмзи, 90 - 0:2

"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Колли, Йосида, Берешиньски, Торсбю, Кандрева (Янкто, 81), Экдаль, Адриен Силва (Дамсгор, 63), Кейта Бальде (Торрегросса, 68), Куальярелла (Рамирес, 68).

"Ювентус": Щесны, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Бентанкур (Рабьо, 75), Маккенни, Куадрадо, Артур (Рэмзи, 83), Кьеза (Алекс Сандро, 84), Мората (Бернардески, 78), Роналду.

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