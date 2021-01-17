Голы Левандовски и Мюллера принесли "Баварии" победу над "Фрайбургом"
В рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Фрайбургом".
Мюнхенский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая "РБ Лейпциг" на 4 очка.
"Бавария" - "Фрайбург" 2:1
Голы: Левандовски, 7 - 1:0, Петерсен, 62 - 1:1, Мюллер, 74 - 2:1
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Горетцка (Хави Мартинес, 87), Киммих (Толиссо, 76), Мюллер (Шупо-Мотинг, 87), Левандовски, Гнабри (Сане, 28), Коман (Мусиала, 76).
"Фрайбург": Мюллер, Кюблер (Темпельманн, 61), Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Сантамария (Абраши, 5; Хаберер, 55), Грифо, Шаллаи (Хелер, 62), Демирович (Петерсен, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20