Голы Левандовски и Мюллера принесли "Баварии" победу над "Фрайбургом"

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Голы Левандовски и Мюллера принесли "Баварии" победу над "Фрайбургом"

В рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Фрайбургом".

Мюнхенский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая "РБ Лейпциг" на 4 очка.

"Бавария" - "Фрайбург" 2:1

Голы: Левандовски, 7 - 1:0, Петерсен, 62 - 1:1, Мюллер, 74 - 2:1

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Горетцка (Хави Мартинес, 87), Киммих (Толиссо, 76), Мюллер (Шупо-Мотинг, 87), Левандовски, Гнабри (Сане, 28), Коман (Мусиала, 76).

"Фрайбург": Мюллер, Кюблер (Темпельманн, 61), Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Сантамария (Абраши, 5; Хаберер, 55), Грифо, Шаллаи (Хелер, 62), Демирович (Петерсен, 61).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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