Голы Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ победу над "Нантом"
В рамках 16-го тура французской Лиги 1 ПСЖ одержал победу над "Нантом".
Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.
ПСЖ - "Нант" 2:0
Голы: Мбаппе, 52 - 1:0, Неймар (пен), 85 - 2:0
ПСЖ: Навас, Диалло, Менье, Тиаго Силва, Маркиньос, Дракслер (Сарабия, 78), Гуйе, Ди Мария, Курзава, Мбаппе (Икарди, 78), Неймар (Кавани, 87).
"Нант": Лафон, Паллуа, Аппиа, Траоре, Жиротто, Блас, Луза (Перейра, 85), Абед, Бамба (Бенавенте, 77), Саймон, Юан (Мутуссами, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|15
|36
|2
|Марсель
|16
|31
|3
|Бордо
|16
|26
|4
|Лилль
|16
|25
|5
|Сент-Этьен
|16
|25
|6
|Монпелье
|16
|24
|7
|Ренн
|15
|24
|8
|Анжер
|16
|24
|9
|Нант
|16
|23
|10
|Лион
|16
|22
|11
|Реймс
|15
|21
|12
|Брест
|16
|21
|13
|Монако
|15
|21
|14
|Ницца
|16
|20
|15
|Страсбур
|16
|18
|16
|Дижон
|16
|16
|17
|Амьен
|15
|16
|18
|Метц
|16
|15
|19
|Ним
|15
|12
|20
|Тулуза
|16
|12