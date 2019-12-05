Голы Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ победу над "Нантом"

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Голы Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ победу над "Нантом"

В рамках 16-го тура французской Лиги 1 ПСЖ одержал победу над "Нантом".

Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

ПСЖ - "Нант" 2:0

Голы: Мбаппе, 52 - 1:0, Неймар (пен), 85 - 2:0

ПСЖ: Навас, Диалло, Менье, Тиаго Силва, Маркиньос, Дракслер (Сарабия, 78), Гуйе, Ди Мария, Курзава, Мбаппе (Икарди, 78), Неймар (Кавани, 87).

"Нант": Лафон, Паллуа, Аппиа, Траоре, Жиротто, Блас, Луза (Перейра, 85), Абед, Бамба (Бенавенте, 77), Саймон, Юан (Мутуссами, 61).

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