Голы Месси и де Йонга помогли "Барселоне" пробиться в 1/4 финала Кубка Испании

В рамках 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" одолела "Райо Вальекано".

Победу и путевку в четвертьфинал каталонцам принесли голы Лионеля Месси и Френки де Йонга.

"Райо Вальекано" - "Барселона" 1:2

Голы: Фран Гарсия, 63 - 1:0, Месси, 69 - 1:1, де Йонг, 80 - 1:2

"Райо Вальекано": Димитриевски, Эрнандес (Адвинкула, 83), Катена, Савельич, Мартос (Паласон, 83), Хони Монтьель (Гарсия, 56), Фран Гарсия, Мартин (Суарес, 71), Комесанья, Трехо, Касми (Антоньин, 71).

"Барселона": Нето, Лангле, Фирпо (Педри, 68), Мингеса, Араухо, Пуч (Альба, 68), де Йонг, Бускетс, Тринкау (Дембеле, 68), Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Месси.

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