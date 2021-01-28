Голы Месси и де Йонга помогли "Барселоне" пробиться в 1/4 финала Кубка Испании
В рамках 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" одолела "Райо Вальекано".
Победу и путевку в четвертьфинал каталонцам принесли голы Лионеля Месси и Френки де Йонга.
"Райо Вальекано" - "Барселона" 1:2
Голы: Фран Гарсия, 63 - 1:0, Месси, 69 - 1:1, де Йонг, 80 - 1:2
"Райо Вальекано": Димитриевски, Эрнандес (Адвинкула, 83), Катена, Савельич, Мартос (Паласон, 83), Хони Монтьель (Гарсия, 56), Фран Гарсия, Мартин (Суарес, 71), Комесанья, Трехо, Касми (Антоньин, 71).
"Барселона": Нето, Лангле, Фирпо (Педри, 68), Мингеса, Араухо, Пуч (Альба, 68), де Йонг, Бускетс, Тринкау (Дембеле, 68), Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Месси.
Читайте также: "Севилья" разгромила "Валенсию" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Экс-игрок "Зенита" Файзулин получил должность в "Акроне"
-
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Шеффилду", "Эвертон" и "Лестер" сыграли вничью
-
Голы Месси и де Йонга помогли "Барселоне" пробиться в 1/4 финала Кубка Испании
-
"Лорьян" вырвал победу над "Дижоном"
-
"Ювентус" без Роналду уверенно прошел в полуфинал Кубка Италии
-
"Брайтон" и "Фулхэм" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Месси побил очередной рекорд "Барселоны"
-
"Аталанта" опубликовала командное фото с Миранчуком после выхода в полуфинал Кубка Италии
-
ЦСКА исключил Гайча из заявки
-
"Рома" нашла замену Джеко в "Челси"
-
"Тоттенхэм" нацелился на экс-игрока "Спартака"
-
1
"Челси" в дебютном матче Тухеля сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"
-
1
"Севилья" разгромила "Валенсию" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
-
"Челси" в дебютном матче Тухеля побил собственный рекорд 17-летней давности
-
"Байер" приобрел защитника "Селтика"
-
1
Долг "Реала" вырос почти до миллиарда евро
-
1
Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии
-
Кокорин высказался о влиянии тюремного заключения на карьеру
-
1
Глава УЕФА высказался о намерении провести Евро-2020 в 12 городах несмотря на пандемию коронавируса
-
1
Три европейских топ-клуба контактировали с Ди Марией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14