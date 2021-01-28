Голы Месси и де Йонга помогли "Барселоне" пробиться в 1/4 финала Кубка Испании

Теги барселонарайо вальекано

Голы Месси и де Йонга помогли "Барселоне" пробиться в 1/4 финала Кубка Испании

В рамках 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" одолела "Райо Вальекано".

Победу и путевку в четвертьфинал каталонцам принесли голы Лионеля Месси и Френки де Йонга.

"Райо Вальекано" - "Барселона" 1:2

Голы: Фран Гарсия, 63 - 1:0, Месси, 69 - 1:1, де Йонг, 80 - 1:2

"Райо Вальекано": Димитриевски, Эрнандес (Адвинкула, 83), Катена, Савельич, Мартос (Паласон, 83), Хони Монтьель (Гарсия, 56), Фран Гарсия, Мартин (Суарес, 71), Комесанья, Трехо, Касми (Антоньин, 71).

"Барселона": Нето, Лангле, Фирпо (Педри, 68), Мингеса, Араухо, Пуч (Альба, 68), де Йонг, Бускетс, Тринкау (Дембеле, 68), Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Месси.

Читайте также: "Севилья" разгромила "Валенсию" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" без Роналду уверенно прошел в полуфинал Кубка Италии

"Ювентус" без Роналду уверенно прошел в полуфинал Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов