Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 номинантов на премию Пушкаша

Европейский футбольный союз (УЕФА) выбрал 10 претендентов на премию Пушкаша. Эта награда вручается с 2009 года футболисту, который забил самый красивый гол.

В список претендентов на приз вошли: Даниэль Жори ("Дебрецен"), Лионель Месси ("Барселона"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Эндрос Таунсенд ("Кристал Пэлас"), Фабио Квальярелла ("Сампдория"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Матеус Кунья ("РБ Лейпциг").

