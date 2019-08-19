Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 номинантов на премию Пушкаша

Европейский футбольный союз (УЕФА) выбрал 10 претендентов на премию Пушкаша. Эта награда вручается с 2009 года футболисту, который забил самый красивый гол.

В список претендентов на приз вошли: Даниэль Жори ("Дебрецен"), Лионель Месси ("Барселона"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Эндрос Таунсенд ("Кристал Пэлас"), Фабио Квальярелла ("Сампдория"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Матеус Кунья ("РБ Лейпциг").

#PUSKAS AWARD



The ten candidates have been revealed



Vote now ️ — FIFA.com (@FIFAcom) 19 августа 2019 г.

Премия названа в честь капитана "Золотой команды" сборной Венгрии 1950-х годов Ференца Пушкаша.

В прошлом году премию получил игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах.

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