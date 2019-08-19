Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 номинантов на премию Пушкаша
Европейский футбольный союз (УЕФА) выбрал 10 претендентов на премию Пушкаша. Эта награда вручается с 2009 года футболисту, который забил самый красивый гол.
В список претендентов на приз вошли: Даниэль Жори ("Дебрецен"), Лионель Месси ("Барселона"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Эндрос Таунсенд ("Кристал Пэлас"), Фабио Квальярелла ("Сампдория"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Матеус Кунья ("РБ Лейпциг").
#PUSKAS AWARD— FIFA.com (@FIFAcom) 19 августа 2019 г.
The ten candidates have been revealed
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Премия названа в честь капитана "Золотой команды" сборной Венгрии 1950-х годов Ференца Пушкаша.
В прошлом году премию получил игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|5
|Тоттенхэм
|2
|4
|6
|Борнмут
|2
|4
|7
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|8
|Эвертон
|2
|4
|9
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|1
|1
|13
|Вулверхэмптон
|1
|1
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|16
|Астон Вилла
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Саутгемптон
|2
|0
|19
|Челси
|1
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0