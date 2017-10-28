Голы Месси и Паулиньо приносят "Барселоне" победу над "Атлетиком"

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Голы Месси и Паулиньо приносят "Барселоне" победу над "Атлетиком"

В 10 туре испанской Примере каталонская "Барселона" отправилась в гости в Бильбао для встречи с местным "Атлетиком". Дополнительную интригу противостоянию придавала персона Эрнесто Вальверде – нынешний рулевой "сине-гранатовых" еще в прошлом сезоне тренировал басков и уже в предматчевом интервью поведал, что этот матч будет для него особенным. "Барселоне" всегда непросто давались выезды в Бильбао, хоть и в каждом из них каталонцы были фаворитами.

В спокойном темпе начался матч, некоторое время практически ничего интересного на поле не происходило, не считая удара Месси по позиции голкипера и заблокированного выстрела Лекуэ с претензией на пенальти. Ближе к середине тайма "Атлетик" убежал в контратаку, в результате которой Уильямс с правого фланга забросил мяч в штрафную, но удар Адуриса в правом нижнем углу парировал Тер Штеген.

Тут же еще два момента организовали хозяева, но после прострела с фланга удар у Уильямса не получился, а в следующей Адурис запорол выход один на один - Тер Штеген спас свою команду. Тут же "Барса" ответила выходом Месси на свидание с голкипером, уже вроде как обыграл аргентинец Аррисабалагу, но его удар с правой пришелся в штангу. Затем Ракитич приложился к мячу из пределов штрафной, но голкипер хозяев с его ударом справился.

Ближе к перерыву игра заметно успокоилась, каталонцы играли в привычном для себя стиле, подолгу владея мячом, "Атлетик" же все реже бегал в контратаки. За 8 минут до свистка Месси разогнал атаку своей команды, отыгрался с одним партнером, затем отправил второго к лицевой и получив обратный пас в чужой штрафной отправил мяч в дальний угол – 0:1. Через несколько минут еще и Паулиньо мог забивать, но его удар близкого расстояния пришелся в крестовину.

Начало второй половины осталось за хозяевами, которые четко дали понять, что не собираются сдаваться. В одном из моментов, после подачи с углового, Рауль Гарсия выиграл борьбу у защитников и сумел головой нанести удар по воротам – перекладина спасла "Барселону". Каталонцы попытались ответить через несколько минут выходом Гомеша на свидание с голкипером, но защитники "Атлетика" в последний момент выбили мяч.

В середине тайма гости упустили отличную возможность удвоить преимущество: Суарес справа вошел в штрафную и нанес удар в ближний угол, но защитник в последний момент подставил ногу и изменил направление мяча – мимо ворот. Матч складывался не очень комфортно для каталонцев: соперник не терял надежд отыграться, постоянно накаляя обстановку у ворот "Барсы", которая никак не могла забить второй гол, сняв тем самым все вопросы о победителе.

В концовке встречи каталонцы пытались отвести игру от своих ворот, задержав его подольше в центре, но это у них не всегда получалось. За 5 минут до конца основного времени после подачи с углового Адурис вновь пробивал головой по воротам гостей, и Тер Штеген с трудом вытащил мяч из нижнего угла. На последних минутах каталонцы убежали в контратаку 3 в 2, Месси отпасовал налево на Суареса, удар Луиса парировал голкипер, а Паулиньо на добивание установил окончательный счет в матче.

"Атлетик"  – "Барселона" – 0:2

Голы: Месси, 36 – 0:1, Паулиньо, 92 – 0:2.

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Лапорт, Иньиго Лекуэ, Боведа, Сан Хосе (Сан Хосе, 69), Кордоба, Итурраспе, Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Сусаета, 83), Адурис.

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Паулиньо, Серджи Роберто, Андре Гомеш (Семеду, 83), Бускетс, Ракитич, Суарес, Месси.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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комментарии
Зенден

Не тянет все таки Юмтити на уровень Барсы

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алекс

бредишь что ли? юмтити как раз супер. а вот пике косяк.

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Зенден

Ничего суперского не вижу, Барса идет в атаку с линии защиты через Пике, так как с пасом у Юмтити есть проблемы, головой он играет довольно посредственно. Да, выбор позиции и отбор у Самюэля на должном уровне но всегда хочется большего и лучшего. Ну а то, что Пике косячит - так никого идеального нету, зато у Пике есть харизма, лидерские качества и без него воздух бы проигрывали бы вчистую.

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Зенден

По зиме нужно брать Ван Дейка. Бреши в центре обороны есть.

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Зенден

Гомеш не знаю, что делает в Барсе, а так молодцы!

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