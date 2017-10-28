Голы Месси и Паулиньо приносят "Барселоне" победу над "Атлетиком"
В 10 туре испанской Примере каталонская "Барселона" отправилась в гости в Бильбао для встречи с местным "Атлетиком". Дополнительную интригу противостоянию придавала персона Эрнесто Вальверде – нынешний рулевой "сине-гранатовых" еще в прошлом сезоне тренировал басков и уже в предматчевом интервью поведал, что этот матч будет для него особенным. "Барселоне" всегда непросто давались выезды в Бильбао, хоть и в каждом из них каталонцы были фаворитами.
В спокойном темпе начался матч, некоторое время практически ничего интересного на поле не происходило, не считая удара Месси по позиции голкипера и заблокированного выстрела Лекуэ с претензией на пенальти. Ближе к середине тайма "Атлетик" убежал в контратаку, в результате которой Уильямс с правого фланга забросил мяч в штрафную, но удар Адуриса в правом нижнем углу парировал Тер Штеген.
Тут же еще два момента организовали хозяева, но после прострела с фланга удар у Уильямса не получился, а в следующей Адурис запорол выход один на один - Тер Штеген спас свою команду. Тут же "Барса" ответила выходом Месси на свидание с голкипером, уже вроде как обыграл аргентинец Аррисабалагу, но его удар с правой пришелся в штангу. Затем Ракитич приложился к мячу из пределов штрафной, но голкипер хозяев с его ударом справился.
Ближе к перерыву игра заметно успокоилась, каталонцы играли в привычном для себя стиле, подолгу владея мячом, "Атлетик" же все реже бегал в контратаки. За 8 минут до свистка Месси разогнал атаку своей команды, отыгрался с одним партнером, затем отправил второго к лицевой и получив обратный пас в чужой штрафной отправил мяч в дальний угол – 0:1. Через несколько минут еще и Паулиньо мог забивать, но его удар близкого расстояния пришелся в крестовину.
Начало второй половины осталось за хозяевами, которые четко дали понять, что не собираются сдаваться. В одном из моментов, после подачи с углового, Рауль Гарсия выиграл борьбу у защитников и сумел головой нанести удар по воротам – перекладина спасла "Барселону". Каталонцы попытались ответить через несколько минут выходом Гомеша на свидание с голкипером, но защитники "Атлетика" в последний момент выбили мяч.
В середине тайма гости упустили отличную возможность удвоить преимущество: Суарес справа вошел в штрафную и нанес удар в ближний угол, но защитник в последний момент подставил ногу и изменил направление мяча – мимо ворот. Матч складывался не очень комфортно для каталонцев: соперник не терял надежд отыграться, постоянно накаляя обстановку у ворот "Барсы", которая никак не могла забить второй гол, сняв тем самым все вопросы о победителе.
В концовке встречи каталонцы пытались отвести игру от своих ворот, задержав его подольше в центре, но это у них не всегда получалось. За 5 минут до конца основного времени после подачи с углового Адурис вновь пробивал головой по воротам гостей, и Тер Штеген с трудом вытащил мяч из нижнего угла. На последних минутах каталонцы убежали в контратаку 3 в 2, Месси отпасовал налево на Суареса, удар Луиса парировал голкипер, а Паулиньо на добивание установил окончательный счет в матче.
"Атлетик" – "Барселона" – 0:2
Голы: Месси, 36 – 0:1, Паулиньо, 92 – 0:2.
"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Лапорт, Иньиго Лекуэ, Боведа, Сан Хосе (Сан Хосе, 69), Кордоба, Итурраспе, Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Сусаета, 83), Адурис.
"Барселона": Тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Паулиньо, Серджи Роберто, Андре Гомеш (Семеду, 83), Бускетс, Ракитич, Суарес, Месси.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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|20
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