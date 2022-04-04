Голы Месси, Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ крупную победу в Лиге 1
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Лорьян" со счетом 5:1.
Победу парижскому клубу принесли дубли Неймара и Килиана Мбаппе, а также гол Лионеля Месси. В составе гостей отличился Терем Моффи.
ПСЖ, набрав 68 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" с 28 очками остался на 16-й позиции.
ПСЖ - "Лорьян" - 5:1 (2:0)
Голы: Неймар, 12 - 1:0, Мбаппе, 28 - 2:0, Моффи, 56 - 2:1, Мбаппе, 67 - 3:1, Месси, 73 - 4:1, Неймар, 90 - 5:1
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос (Рамос, 72), Кимпембе, Мендеш, Данилу (Керер, 80), Паредес (Вейналдум, 43), Гейе, Месси, Неймар, Мбаппе
Не пропустите: "Барселона" вырвала победу у "Севильи" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
главное
-
Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 30-го тура Лиги 1
-
"Барселона" вырвала победу у "Севильи" в Ла Лиге
-
"Интер" обыграл "Ювентус" в Серии А
-
"Атлетик" обыграл "Эльче", "Бетис" разгромил "Осасуну", а "Валенсия" сыграла вничью с "Кадисом"
-
Потери "Зенита" и ЦСКА, успех "Динамо", неудача "Спартака": результаты 23-го тура РПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 3 апреля
-
Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 30-го тура Лиги 1
-
Голы Месси, Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ крупную победу в Лиге 1
-
"Барселона" вырвала победу у "Севильи" в Ла Лиге
-
"Интер" обыграл "Ювентус" в Серии А
-
"Атлетик" обыграл "Эльче", "Бетис" разгромил "Осасуну", а "Валенсия" сыграла вничью с "Кадисом"
-
Потери "Зенита" и ЦСКА, успех "Динамо", неудача "Спартака": результаты 23-го тура РПЛ
-
"Зенит" не сумел победить "Сочи" в РПЛ
-
Феерии "Баварии" и "Лейпцига", позор Дортмунда: результаты 28-го тура Бундеслиги
-
"Вест Хэм" обыграл "Эвертон", а "Тоттенхэм" уничтожил "Ньюкасл"
-
ЦСКА едва не проиграл "Уралу" в домашнем матче РПЛ
-
"Аталанта" проиграла "Наполи", а "Удинезе" уничтожил "Кальяри"
-
"Краснодар" дома уступил московскому "Динамо"
-
Первый заместитель председателя Госдумы РФ Жуков высказался о "Спартаке" после поражения от "Локомотива"
-
"Фиорентина" обыграла "Эмполи" в Серии А
-
Салах может продлить контракт с "Ливерпулем"
-
Почеттино высказался о ПСЖ в Лиге чемпионов
-
"Тоттенхэм" может купить голкипера "Вест Бромвича"
-
Исидор прокомментировал победу над "Спартаком". Вилсон забил победный гол
-
Феликс посвятил победу над "Алавесом" Симеоне, у которого умер отец
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13