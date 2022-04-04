Голы Месси, Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ крупную победу в Лиге 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Лорьян" со счетом 5:1.

Победу парижскому клубу принесли дубли Неймара и Килиана Мбаппе, а также гол Лионеля Месси. В составе гостей отличился Терем Моффи.

ПСЖ, набрав 68 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" с 28 очками остался на 16-й позиции.

ПСЖ - "Лорьян" - 5:1 (2:0)

Голы: Неймар, 12 - 1:0, Мбаппе, 28 - 2:0, Моффи, 56 - 2:1, Мбаппе, 67 - 3:1, Месси, 73 - 4:1, Неймар, 90 - 5:1

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос (Рамос, 72), Кимпембе, Мендеш, Данилу (Керер, 80), Паредес (Вейналдум, 43), Гейе, Месси, Неймар, Мбаппе

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