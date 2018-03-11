Голы Мхитаряна и Обамеянга помогли "Арсеналу" разгромить "Уотфорд"

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Голы Мхитаряна и Обамеянга помогли "Арсеналу" разгромить "Уотфорд"В матче 30-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Арсенал" на своем поле разгромил "Уотфорд".

"Арсенал" - "Уотфорд" - 3:0

Голы: Мустафи, 8 - 1:0, Обамеянг, 59 - 2:0, Мхитарян, 77 - 3:0.

Нереализованный пенальти: Дини, 61.

"Арсенал": Чех, Мэйтленд-Найлс, Мустафи (Чемберс, 73), Холдинг, Колашинац, Эль-Ненни, Джака, Мхитарян (Уилшер, 78), Озил, Ивоби (Уэлбек, 67), Обамеянг.

"Уотфорд": Карнезис, Янмат (Бритос, 80), Предль, Мариаппа, Холебас, Дукуре, Капу, Кико (Хьюз, 63), Перейра (Окака, 67), Ричарлисон, Дини.

Напомним, вчера "Челси" обыграл "Кристал Пэлас". | soccernews.ru

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