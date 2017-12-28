Голы Негредо и Куарежмы вывели "Бешикташ" в четвертьфинал Кубка Турции
В матче 1/8 финала Кубка Турции "Бешикташ" разгромил "Османлыспор" и завоевал путевку в четвертьфинал. Стоит отметить, что по голу в этом поединке забили Альваро Негредо и Рикарду Куарежмы.
"Бешикташ" - "Османлыспор" - 4:1 (2:0)
Голы: Врсаевич, 15 (автогол) - 1:0, Негредо, 36 - 2:0, Тосун, 50 - 3:0, Дукара, 72 - 3:1, Куарежма, 90+4 - 4:1
"Бешикташ": Зенгин, Генул, Пепе, Тошич, Джанер, Хатчинсон (Митрович, 40), Арслан, Тосун (Чинар, 58), Озьякуп, Бабел (Куарежма, 78), Негредо
"Османлыспор": Карчемарскас, Караэр, Чуруксу, Максо, Врсаевич, Килич, Луис Карлос (Качар, 67), Гюрлер, Регаттин, Хурмачи (Чагиран, 60), Дукара (Чикаллеши, 73)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|16
|33
|2
|Фенербахче
|16
|32
|3
|Галатасарай
|16
|32
|4
|Бешикташ
|16
|30
|5
|Кайсериспор
|16
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|16
|30
|7
|Трабзонспор
|16
|28
|8
|Бурсаспор
|16
|24
|9
|Сивасспор
|16
|23
|10
|Малатия Беледийеспор
|16
|19
|11
|Касимпаса
|16
|19
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|16
|19
|13
|Аланьяспор
|16
|18
|14
|Коньяспор
|16
|14
|15
|Османлыспор
|16
|14
|16
|Антальяспор
|16
|14
|17
|Генчлербирлиги
|16
|13
|18
|Карабюкспор
|16
|8