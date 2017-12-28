Голы Негредо и Куарежмы вывели "Бешикташ" в четвертьфинал Кубка Турции

В матче 1/8 финала Кубка Турции "Бешикташ" разгромил "Османлыспор" и завоевал путевку в четвертьфинал. Стоит отметить, что по голу в этом поединке забили Альваро Негредо и Рикарду Куарежмы.

"Бешикташ" - "Османлыспор" - 4:1 (2:0)

Голы: Врсаевич, 15 (автогол) - 1:0, Негредо, 36 - 2:0, Тосун, 50 - 3:0, Дукара, 72 - 3:1, Куарежма, 90+4 - 4:1

"Бешикташ": Зенгин, Генул, Пепе, Тошич, Джанер, Хатчинсон (Митрович, 40), Арслан, Тосун (Чинар, 58), Озьякуп, Бабел (Куарежма, 78), Негредо

"Османлыспор": Карчемарскас, Караэр, Чуруксу, Максо, Врсаевич, Килич, Луис Карлос (Качар, 67), Гюрлер, Регаттин, Хурмачи (Чагиран, 60), Дукара (Чикаллеши, 73)

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