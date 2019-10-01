Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге"

22 Теги реал мадридклуб брюгге

Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге"

В рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Реал" вырвал ничью в матче с "Брюгге".

Таким образом, "сливочные" с одним очком занимают последнее место в группе А. "Брюгге" имеет два очка и идет вторым.

"Реал" - "Брюгге" 2:2

Голы: Бонавентуре, 9 - 0:1, Бонавентуре, 39 - 0:2, Рамос, 55 - 1:2, Каземиро, 85 - 2:2

"Реал": Куртуа (Ареоля, 46), Карвахаль, Варан, Рамос, Начо (Марсело, 46), Модрич, Каземиро, Кроос, Васкес (Винисиус Жуниор, 67), Бензема, Азар.

"Брюгге": Миньоле, Мата, Мехеле, Дели, Ритс, Диатта, Соболь, Вормер, Ванакен, Бонавентуре (Опенда, 71; Колс, 87), Тау.

Предупреждения: Миньоле (69), Опенда (77), Вормер (78).

Удаление: Вормер (84).     

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Лига Европы тоже неплохой турнир для Реала.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Напоминаю, Барса с трудом отскочила от Боруссии, и проигрывает всем в чемпионате. Вы что как клопы повылазили?) Сами в жопе так над другими позлорадствуем? Ну и конченные.

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jugulator
Пьянь

Что же у тебя все конченные? Как же ты, мистер Идеал, живешь в столь несовершенном мире? Небось и сексом занимаешься только сам с собой, ибо остальные недостойны ))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он трезво глядит на вещи))

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jugulator
Пьянь

Бедняга, конченные его окружили, заполонили всю планету))

jugulator
Пьянь

Лига Европы тоже неплохой турнир для Реала.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Для Барселоны также найдется место

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OkTawius
Димон

да уж, у больных не только голова бо-бо, но и глазки тоже. Чёткая линия, отлично видно, что она параллельна линии вратарской площадки, всё равно Перес всё купил...дбъ

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Хрыстя просто эталон мусора) Его клуб в дерьме, но он радуется, что не один барахтается. Кому кому, а путалонцам о судьях лучше вообще молчать. Вы точно не чище, и это знают все.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Не крути жопой, сейчас разговор про Реал, и признай, что был 100%-й офсайд!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Мне каждую ошибку судьи, в пользу Барселоны, трактовать как купленный матч? Окей, латентный.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Фаны Реала, поздравляю с трудовым очком, отобранное у записного бельгийского фаворита. .........Судьи ВАР пять минут фотошопили явный офсайд. Брависсимо Перес!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Слушай латентный, Барса особо не блещет в этом сезоне, а ты все продолжаешь гниль свою размазывать) Ты хочешь реально до сегунды добалоболится?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дырявый, Барса не блещет, но честно признай, что гол подсудили!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это позор! Не могут показать с нормального ракурса оффсайдлинию

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

С двух ракурсов, костолом был в офсайде, с третьего сфотошопили без)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это не имеет значения - Реал должен был проиграть!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Не сомневаюсь. Теперь и ты для клона враг!

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Отскок Реала на 146%.Левое удаление - левый гол.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Левое удаление, это шипами в голеностоп, при том, что Винисиус убегал? Лол.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

До этого Рууду желтую левую дали

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Плохой матч, что тут говорить. Одно белое пятно - замена Куртуа. Надеюсь, это понизит его не заслуженное чсв. Ареоля наш голкипер, пока в аренде.

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