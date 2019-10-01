Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге"
В рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Реал" вырвал ничью в матче с "Брюгге".
Таким образом, "сливочные" с одним очком занимают последнее место в группе А. "Брюгге" имеет два очка и идет вторым.
"Реал" - "Брюгге" 2:2
Голы: Бонавентуре, 9 - 0:1, Бонавентуре, 39 - 0:2, Рамос, 55 - 1:2, Каземиро, 85 - 2:2
"Реал": Куртуа (Ареоля, 46), Карвахаль, Варан, Рамос, Начо (Марсело, 46), Модрич, Каземиро, Кроос, Васкес (Винисиус Жуниор, 67), Бензема, Азар.
"Брюгге": Миньоле, Мата, Мехеле, Дели, Ритс, Диатта, Соболь, Вормер, Ванакен, Бонавентуре (Опенда, 71; Колс, 87), Тау.
Предупреждения: Миньоле (69), Опенда (77), Вормер (78).
Удаление: Вормер (84).
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