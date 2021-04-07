Голы Роналду и Дибалы принесли "Ювентусу" победу над "Наполи", "Интер" обыграл "Сассуоло"
Фото: Corriere Adriatico
В перенесенном матче 3-го утра итальянской Серии А "Ювентус" обыграл "Наполи".
Благодаря победе туринский клуб поднялся на третье место, "Наполи" остается пятым.
"Ювентус" - "Наполи" 2:1
Голы: Роналду, 13 - 1:0, Дибала, 73 - 2:0, Инсинье (пен), 90 - 2:1
"Ювентус": Буффон, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Кьеллини, Куадрадо (Маккенни, 69), Бентанкур, Рабьо, Кьеза (Артур, 80), Роналду, Мората (Дибала, 69).
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Хюсай (Мариу Руй, 76), Кулибали, Ррахмани, Фабиан Руис (Петанья, 89), Зелиньски, Инсинье, Демме (Осимхен, 54), Лосано (Политано, 54), Мертенс (Элмаз, 76).
В перенесенной игре 28-го тура Серии А "Интер" одержал победу над "Сассуоло".
"Нерадзурри" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Милан" на 9 очков.
"Интер" - "Сассуоло" 2:1
Голы: Лукаку, 10 - 1:0, Мартинес, 67 - 2:0, Траоре, 85 - 2:1
"Интер": Ханданович, Хакими, Дармиан, Шкриньяр, Янг, Эриксен (Сенси, 59), Гальярдини (Весино, 70), Барелла, де Врей, Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).
"Сассуоло": Консильи, Рожерио (Кирьякопулос, 75), Толян (Гараслин, 75), Марлон, Кирикеш (Карамоко, 90), Траоре, Лопес, Джуричич, Обианг, Бога (Оддей, 80), Распадори.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17