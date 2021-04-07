Голы Роналду и Дибалы принесли "Ювентусу" победу над "Наполи", "Интер" обыграл "Сассуоло"

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Голы Роналду и Дибалы принесли "Ювентусу" победу над "Наполи", "Интер" обыграл "Сассуоло"Фото: Corriere Adriatico

В перенесенном матче 3-го утра итальянской Серии А "Ювентус" обыграл "Наполи".

Благодаря победе туринский клуб поднялся на третье место, "Наполи" остается пятым.

"Ювентус" - "Наполи" 2:1

Голы: Роналду, 13 - 1:0, Дибала, 73 - 2:0, Инсинье (пен), 90 - 2:1

"Ювентус": Буффон, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Кьеллини, Куадрадо (Маккенни, 69), Бентанкур, Рабьо, Кьеза (Артур, 80), Роналду, Мората (Дибала, 69).

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Хюсай (Мариу Руй, 76), Кулибали, Ррахмани, Фабиан Руис (Петанья, 89), Зелиньски, Инсинье, Демме (Осимхен, 54), Лосано (Политано, 54), Мертенс (Элмаз, 76).


В перенесенной игре 28-го тура Серии А "Интер" одержал победу над "Сассуоло".

"Нерадзурри" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Милан" на 9 очков.

"Интер" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Лукаку, 10 - 1:0, Мартинес, 67 - 2:0, Траоре, 85 - 2:1

"Интер": Ханданович, Хакими, Дармиан, Шкриньяр, Янг, Эриксен (Сенси, 59), Гальярдини (Весино, 70), Барелла, де Врей, Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).

"Сассуоло": Консильи, Рожерио (Кирьякопулос, 75), Толян (Гараслин, 75), Марлон, Кирикеш (Карамоко, 90), Траоре, Лопес, Джуричич, Обианг, Бога (Оддей, 80), Распадори.   

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