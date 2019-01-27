Голы Семеду и Месси в видеообзоре матча "Жирона" - "Барселона"

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 21-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" на выезде обыграла "Жирону" со счетом 2:0.

Видео: "Жирона" - "Барселона".

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