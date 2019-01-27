Голы Семеду и Месси в видеообзоре матча "Жирона" - "Барселона"

Теги барселонажирона

Голы Семеду и Месси в видеообзоре матча "Жирона" - "Барселона"

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 21-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" на выезде обыграла "Жирону" со счетом 2:0.

Видео: "Жирона" - "Барселона".

Не пропустите: "Барселона" повторила собственный рекорд Примеры. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб

Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Севилья Севилья 21 36
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 20 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов