Голы Смоллинга и Лукаку принесли "Манчестер Юнайтед" победу в игре с "Борнмутом"
"МЮ" в прошлом туре короновал своих соседей "Манчестер Сити", проиграв "Вест Бромвичу", теперь же ему предстояло сразиться с "Борнмутом" на "Виталити Стэдиум". "Вишни" должны быть довольны второй частью сезона, они сумели подняться из зоны вылета в середину таблицы, покинуть АПЛ они уже не должны, поэтому им осталось лишь доиграть чемпионат, порадовав болельщиков хорошей игрой.
Гости активнее начали матч, завладели инициативой, но пробиться к воротам Беговича не могли, "Борнмут" также не сидел в обороне, "вишни" несколько раз пробивали по воротам Де Хеа, однако Фрэйзер попал прямо во вратаря, а Айб не попал в створ. "МЮ" ответил на это выстрелом Лингарда – мяч полетел прямо в руки Беговичу. Достаточно вялое течение игры сменилось двумя моментами "МЮ", один из которых завершился голом. Сначала Бегович отбил мяч после удара Рэшфорда, но лишь отсрочил взятие ворот. Сам Рэшфорд навесил с углового, защитники вынесли мяч, но Погба оказался первым на подборе, затем произошла перепасовка с Эррерой и Лингардом, Джесси прострелил на Смоллинга, а защитник занес игровой снаряд в сетку.
"Борнмут" мог отыграться перед перерывом, Аке побежал в атаку, протащил мяч до штрафной "МЮ", отдал пас на Уилсона, а тот пробил в створ – Де Хеа вытащил игровой снаряд из угла ворот.
Во втором тайме Уилсон снова мог вписать свою фамилию на табло, однако так и не дотянулся до мяча после прострела Кинга. "Борнмут" продолжал атаковать, "МЮ" же решил играть вторым номером. Эта тактика в итоге принесла успех команде Моуринью. Погба прошел по центру, отдал пас в штрафную, где Лукаку опередил Аке и пробил над Беговичем.
"Манчестер Юнайтед" побеждает и отрывается от "Ливерпуля" на 4 очка, в следующем матче "красные дьяволы" сразятся с "Арсеналом".
"Борнмут" – "Манчестер Юнайтед" – 0:2
Голы: Смоллинг, 26 – 0:1; Лукаку, 70 – 0:2
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, С. Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэйзер, Л. Кук, Сурман (Гослинг, 75) , Айб (Муссе, 56), Кинг (Дефо, 82), Уилсон.
"МЮ": Де Хеа, Дармиан, Байи, Джонс, Шоу, Эррера (Матич, 72) Феллаини, Погба (Блинд, 80), Мартиаль, Лингард (Лукаку, 63), Рэшфорд.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|34
|24