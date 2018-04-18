Голы Смоллинга и Лукаку принесли "Манчестер Юнайтед" победу в игре с "Борнмутом"

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Голы Смоллинга и Лукаку принесли "Манчестер Юнайтед" победу в игре с "Борнмутом"

"МЮ" в прошлом туре короновал своих соседей "Манчестер Сити", проиграв "Вест Бромвичу", теперь же ему предстояло сразиться с "Борнмутом" на "Виталити Стэдиум". "Вишни" должны быть довольны второй частью сезона, они сумели подняться из зоны вылета в середину таблицы, покинуть АПЛ они уже не должны, поэтому им осталось лишь доиграть чемпионат, порадовав болельщиков хорошей игрой.

Гости активнее начали матч, завладели инициативой, но пробиться к воротам Беговича не могли, "Борнмут" также не сидел в обороне, "вишни" несколько раз пробивали по воротам Де Хеа, однако Фрэйзер попал прямо во вратаря, а Айб не попал в створ. "МЮ" ответил на это выстрелом Лингарда – мяч полетел прямо в руки Беговичу. Достаточно вялое течение игры сменилось двумя моментами "МЮ", один из которых завершился голом. Сначала Бегович отбил мяч после удара Рэшфорда, но лишь отсрочил взятие ворот. Сам Рэшфорд навесил с углового, защитники вынесли мяч, но Погба оказался первым на подборе, затем произошла перепасовка с Эррерой и Лингардом, Джесси прострелил на Смоллинга, а защитник занес игровой снаряд в сетку.

"Борнмут" мог отыграться перед перерывом, Аке побежал в атаку, протащил мяч до штрафной "МЮ", отдал пас на Уилсона, а тот пробил в створ – Де Хеа вытащил игровой снаряд из угла ворот.

Во втором тайме Уилсон снова мог вписать свою фамилию на табло, однако так и не дотянулся до мяча после прострела Кинга. "Борнмут" продолжал атаковать, "МЮ" же решил играть вторым номером. Эта тактика в итоге принесла успех команде Моуринью. Погба прошел по центру, отдал пас в штрафную, где Лукаку опередил Аке и пробил над Беговичем.

"Манчестер Юнайтед" побеждает и отрывается от "Ливерпуля" на 4 очка, в следующем матче "красные дьяволы" сразятся с "Арсеналом".

"Борнмут" – "Манчестер Юнайтед" – 0:2

Голы: Смоллинг, 26 – 0:1; Лукаку, 70 – 0:2

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, С. Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэйзер, Л. Кук, Сурман (Гослинг, 75) , Айб (Муссе, 56), Кинг (Дефо, 82), Уилсон.

"МЮ": Де Хеа, Дармиан, Байи, Джонс, Шоу, Эррера (Матич, 72) Феллаини, Погба (Блинд, 80), Мартиаль, Лингард (Лукаку, 63), Рэшфорд.

Вячеслав Горбачев

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