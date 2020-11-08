Голы Суареса и Фелиша помогли "Атлетико" разгромить "Кадис"
В рамках 9-го тура испанской Примеры "Атлетико" разгромил "Кадис".
Победа позволила "Атлетико" выйти на первое место Ла Лиги, сравнявшись по очкам с "Реал Сосьедадом". При этом у "матрасников" есть две игры в запасе.
"Атлетико" - "Кадис" 4:0
Голы: Жоау Феликс, 8 - 1:0, Льоренте, 22 - 2:0, Суарес, 51 - 3:0, Жоау Феликс, 90 - 4:0
"Атлетико": Облак, Эрмосо, Хименес, Триппьер, Савич, Сауль, Коке (Кондогбиа, 72), Льоренте (Корреа, 55), Эррера (Торрейра, 62), Жоау Феликс, Суарес (Лемар, 71).
"Кадис": Ледесма, Кала, Фали Хименес, Эспино (Искьердо, 46), Акапо (Алькала, 46), Аугусто Фернандес (Помбо, 61), Алекс Фернандес, Йонссон (Гарридо, 72), Сальви Санчес, Лосано (Переа, 61), Негредо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14