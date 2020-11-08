Голы Суареса и Фелиша помогли "Атлетико" разгромить "Кадис"

В рамках 9-го тура испанской Примеры "Атлетико" разгромил "Кадис".

Победа позволила "Атлетико" выйти на первое место Ла Лиги, сравнявшись по очкам с "Реал Сосьедадом". При этом у "матрасников" есть две игры в запасе.

"Атлетико" - "Кадис" 4:0

Голы: Жоау Феликс, 8 - 1:0, Льоренте, 22 - 2:0, Суарес, 51 - 3:0, Жоау Феликс, 90 - 4:0

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Хименес, Триппьер, Савич, Сауль, Коке (Кондогбиа, 72), Льоренте (Корреа, 55), Эррера (Торрейра, 62), Жоау Феликс, Суарес (Лемар, 71).

"Кадис": Ледесма, Кала, Фали Хименес, Эспино (Искьердо, 46), Акапо (Алькала, 46), Аугусто Фернандес (Помбо, 61), Алекс Фернандес, Йонссон (Гарридо, 72), Сальви Санчес, Лосано (Переа, 61), Негредо.

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