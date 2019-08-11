Голы Суареса и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Наполи"
Испанская "Барселона" в товарищеском матче разгромила итальянский "Наполи". Дублем отметился Луис Суарес, еще по голу забили Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Лионель Месси не принимал участия в матче из-за травмы.
"Наполи" Италия – "Барселона" Испания - 0:4 (0:0)
Голы: Суарес, 48 - 0:1, Гризманн, 56 - 0:2, Суарес, 58 - 0:3, Дембеле, 63 - 0:4
"Наполи": Мерет, Кирикеш (Луперто, 46), Манолас, Гулям (Мариу Руй, 62), Хюсай (Ди Лоренцо, 62), Элмаз (Зелиньски, 46), Фабиан Руис, Верди (Гаэтано, 67), Аллан (Инсинье, 46), Кальехон, Мертенс.
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Семеду (Умтити, 67), Пике (Видаль, 67), Роберто, Аленья (Артур, 67), де Йонг, Дембеле (Абель Руис, 75), Альба, Гризманн (Коутиньо, 67), Суарес (Рафинья, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32