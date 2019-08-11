Голы Суареса и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Наполи"

Испанская "Барселона" в товарищеском матче разгромила итальянский "Наполи". Дублем отметился Луис Суарес, еще по голу забили Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Лионель Месси не принимал участия в матче из-за травмы.

"Наполи" Италия – "Барселона" Испания - 0:4 (0:0)

Голы: Суарес, 48 - 0:1, Гризманн, 56 - 0:2, Суарес, 58 - 0:3, Дембеле, 63 - 0:4

"Наполи": Мерет, Кирикеш (Луперто, 46), Манолас, Гулям (Мариу Руй, 62), Хюсай (Ди Лоренцо, 62), Элмаз (Зелиньски, 46), Фабиан Руис, Верди (Гаэтано, 67), Аллан (Инсинье, 46), Кальехон, Мертенс.

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Семеду (Умтити, 67), Пике (Видаль, 67), Роберто, Аленья (Артур, 67), де Йонг, Дембеле (Абель Руис, 75), Альба, Гризманн (Коутиньо, 67), Суарес (Рафинья, 67).

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