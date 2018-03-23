Голы Суареса и Кавани принесли победу сборной Уругвая в товарищеском матче с Чехией

Сборная Уругвая в товарищеском матче обыграла национальную команду Чехии со счётом 2:0. В составе "небесно-голубых" голами отличились Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Уругвай - Чехия - 2:0

Голы: Суарес, 11 (пенальти) - 1:0, Кавани, 36 - 2:0.

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