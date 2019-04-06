Голы Суареса и Месси принесли "Барселоне" победу в матче с "Атлетико"
В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Атлетико" со счетом 2:0. Счет на 85-й минуте открыл Луис Суарес. Через минуту преимущество хозяев увеличил Лионель Месси.
"Атлетико" с 28-й минуте играл вдесятером из-за удаления Диего Косты.
"Барселона" осталась на первом месте в турнирной таблице Примеры, "Атлетико" по-прежнему занимает второе место, отставая от каталонцев на 11 очков.
"Барселона" – "Атлетико" - 1:0 (0:0)
Гол: Суарес (85) - 1:0
"Барселона": тер Штеген, Пике, Роберто, Лангле, Альба, Артур (Малком, 63), Бускетс, Ракитич, Коутиньо (Аленья, 80), Месси, Суарес.
"Атлетико": Облак, Хименес, Годин, Филипе Луис (Мората, 58), Арьяс (Корреа, 35), Сауль, Коке, Парти, Родри Эрнандес, Диего Коста, Гризманн.
Удаление: Диего Коста (28).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|31
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|31
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23