Голы Суареса и Месси принесли "Барселоне" победу в матче с "Атлетико"

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Голы Суареса и Месси принесли "Барселоне" победу в матче с "Атлетико"

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Атлетико" со счетом 2:0. Счет на 85-й минуте открыл Луис Суарес. Через минуту преимущество хозяев увеличил Лионель Месси.

"Атлетико" с 28-й минуте играл вдесятером из-за удаления Диего Косты.

"Барселона" осталась на первом месте в турнирной таблице Примеры, "Атлетико" по-прежнему занимает второе место, отставая от каталонцев на 11 очков. 

"Барселона" – "Атлетико" - 1:0 (0:0)

Гол: Суарес (85) - 1:0

"Барселона": тер Штеген, Пике, Роберто, Лангле, Альба, Артур (Малком, 63), Бускетс, Ракитич, Коутиньо (Аленья, 80), Месси, Суарес.

"Атлетико": Облак, Хименес, Годин, Филипе Луис (Мората, 58), Арьяс (Корреа, 35), Сауль, Коке, Парти, Родри Эрнандес, Диего Коста, Гризманн.

Удаление: Диего Коста (28).

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