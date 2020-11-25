Голы Суареса и Сон Хын Мина претендуют на звание лучшего в 2020 году

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Голы Суареса и Сон Хын Мина претендуют на звание лучшего в 2020 году

ФИФА опубликовала список претендентов на премию Пушкаша за лучший гол 2020 года.

За награду поборются Ширли Круз (женская сборная Коста-Рики); Джорджиан де Арраскаэта ("Фламенго"); Джордан Флорес ("Дандолк"), Андре-Пьер Жиньяк ("Тигрес"); Софи Ингл (женская команда "Челси"); Златко Юнузович ("Ред Булл Зальцбург"), Хломфо Кекана ("Мамелоди Сандаунз"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Леонель Киньонес ("Макара"), Луис Суарес ("Атлетико", гол в составе "Барселоны"); Кэролайн Вейр (женская команда "Манчестер Сити").

Напомним, что церемония The Best-2020 пройдет 17 декабря в онлайн режиме.

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