Голы Суареса и Сон Хын Мина претендуют на звание лучшего в 2020 году
ФИФА опубликовала список претендентов на премию Пушкаша за лучший гол 2020 года.
За награду поборются Ширли Круз (женская сборная Коста-Рики); Джорджиан де Арраскаэта ("Фламенго"); Джордан Флорес ("Дандолк"), Андре-Пьер Жиньяк ("Тигрес"); Софи Ингл (женская команда "Челси"); Златко Юнузович ("Ред Булл Зальцбург"), Хломфо Кекана ("Мамелоди Сандаунз"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Леонель Киньонес ("Макара"), Луис Суарес ("Атлетико", гол в составе "Барселоны"); Кэролайн Вейр (женская команда "Манчестер Сити").
Напомним, что церемония The Best-2020 пройдет 17 декабря в онлайн режиме.
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"Арсенал" пожаловался на судейство в матче с "Локомотивом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18