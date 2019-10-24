Голы в ворота "Локомотива" и "Зенита" претендуют на звание лучшего в 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов

Опубликован список номинантов на звание автора лучшего гола третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

На награду от УЕФА претендуют Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Пауло Дибала ("Ювентус") и Корентен Толиссо ("Бавария").

Стоит отметить, что Забитцер и Дибала своими роскошными голами огорчили российские команды - "Зенит" и "Локомотив" соответственно.

Голы можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

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