Голы Ярмоленко и Коноплянки приносят Украине победу в матче против Словакии

После двухгодичного перерыва национальная сборная Украины наконец получила возможность провести матч на фартовом для себя стадионе "Арене Львов" и в качестве спарринг-партнера пригодились близкие соседи команда Словакии. Оба коллектива объединяет общая печаль: что украинцы, что словаки не смогли пробиться в финальную часть Чемпионата Мира-2018. Подопечные Андрея Шевченко заняли третье место в группе "I", пропустив вперед сборные Исландии и Хорватии. Ребята Яна Козака и вовсе примеряли роль главного неудачника, выбыв из борьбы, как худшая команда из занявших второе место.

Несмотря на то, что тренерский штаб "желто-синих" вызвал сразу шестерых новичков, с первых минут на поле появился только один – нападающий полтавской "Ворсклы" Юрий Коломоец и то только потому, что альтернативы на острие атаки ему не было. В свою очередь, главнокомандующий словацкой сборной сдержал свое слово и разбавил состав не шибко опытными футболистами, такими как Лукаш Штетина, Патрик Грошовски и Альберт Руснак.

Матч начался весьма сумбурно, что не присуще поединкам с товарищеским статусом. Ни одна из команд не желала уступать центр поля. Но большей неожиданностью стал гол сборной Словакии уже на десятой минуте встречи. Грубую ошибку допустил Андрей Пятов, в простом моменте отбив мяч точно перед собой, чем сполна воспользовался Штетина, загнав "круглого" в сетку. На правах хозяев украинцам с каждой проведенной минутой прибавляли, хотя, как такого доминирования не было. Больше всех в стане "желто-синих" старался Караваев, Ярмоленко и Марлос. Именно благодаря усилиям натурализованного бразильца подопечные Шевченко сравняли счет еще до перерыва. Хавбек "Шахтера" обокрал одного из защитников Словакии в центре поля, после чего, как на блюдечке выложил мяч под удар Ярмоленко, и Андрей с нерабочей правой в одно касание расстрелял Дубравку.

С началом второй 45-ти минутки украинцы продолжили наращивать преимущество, в то время, как словаки стали все больше закрываться на своей половине поля, играя на отбой. На 50-й минуте Коноплянка упустил блестящий шанс вывести свою команду вперед, после удара левого вингера со штрафного мяч пролетел чуть выше перекладины. Но не прошло и четырех минут, как футболист "Шальке" все же добился своего: Евгений в своем стиле протащил мяч и неожиданно для вратаря низом пробил в дальнюю "шестерку" третьего номера сборной Словакии Полачека.

В целом, украинцы держали игру под контролем. Лишь в последние десять минут поединка хозяева заставили понервничать своих болельщиков, отдав мяч гостям, которые не согласны были проигрывать. Но в итоге, все остались при своих – Украина переиграла Словакия в товарищеском спарринге.

Украина – Словакия – 2:1

Голы: Штетина, 10 – 0:1, Ярмоленко, 39 – 1:1, Коноплянка, 54 – 2:1

Украина: Пятов (Коваль, 46), Караваев (Бутко, 62), Хачериди (Шабанов, 81), Ордец, Соболь, Малиновский (Шахов, 81), Ротань, Ярмоленко, Марлос (Андриевский, 77), Коноплянка (Мякушко, 90), Коломоец

Словакия: Дубравка (Полачек, 46), Дьомбер (Сабо, 46), Шкртел, Штетина (Лоботка, 46), Губочан, Грошовски, Шкриниар, Хамшик (Беро, 63), Дуда, Руснак, Немец (Мак, 63)

Богдан Архипенко

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