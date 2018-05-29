Голы Жиру и Фекира принесли сборной Франции победу над Ирландией
В товарищеском матче сборная Франции победила национальную команду Ирландии со счётом 2:0 благодаря голам Оливье Жиру и Набиля Фекира.
Франция – Ирландия - 2:0
Голы: Жиру, 40 - 1:0, Фекир, 43 - 2:0.
Франция: Манданда, Рами, Менди (Люка Эрнандес, 63), Умтити (Кимпембе, 64), Сидибе (Павар, 82), Матюиди, Нзонзи, Толиссо (Погба, 77), Фекир (Гризманн, 64), Мбаппе (Дембеле, 77), Жиру.
Ирландия: Дойл, Даффи, Коулмэн, Уильямс (Доэрти, 82), Лонг (Уильямс, 80), О`Дода (Берк, 70), Райс, Макклейн, Браун (Артер, 59), Уолтерс (Мейлер, 59), Лонг (Джадж, 70).
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