Голый мужчина выбежал на поле во время четвертьфинала Лиги Европы

Теги гранадаманчестер юнайтед

Голый мужчина выбежал на поле во время четвертьфинала Лиги Европы

Фото твиттер 90min

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между "Гранадой" и "Манчестер Юнайтед" пришлось прервать на непродолжительный срок. 

Причиной паузы стал голый бородатый мужчина, который устроил забег по полю во время игры.

Примечательно, что матч ЛЕ проходил без зрителей, поэтому появление на газоне постороннего человека, да ещё и в таком виде, вызвало удивление.

Напомним, что "МЮ" на выезде победил "Гранаду" со счётом 2:0. Ответная встреча - в следующий четверг.

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