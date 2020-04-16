"Гомель" лишился пяти очков в сезоне-2020 за причастность к договорным матчам

Беларуский "Гомель" потерял пять очков в сезоне-2020 из-за причастности к договорным матчам, сообщает Прессбол.

К такому решению пришел Контрольно-дисциплинарный комитет на заседании, которое состоялось сегодня, 16 апреля.

Ранее сообщалось, что российский игрок Дмитрий Айдов сдавал матч Высшей лиги против БАТЭ и встречу с брестским "Динамо".

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