Гомес хочет покинуть "Аталанту", но остаться в Италии
Хавбек "Аталанты" Алехандро Гомес определился со своим будущим.
Как сообщает Goal.com, 32-летний аргентинец хочет перебраться в "Милан" или "Интер". При этом игрок не будет рассматривать предложения от "Ромы" и ПСЖ.
Отмечается, что из-за желания Гомеса уйти, наставник команды Джан Пьеро Гасперини не включил его в заявку на игру против "Болоньи".
В текущем сезоне Гомес провел 16 игр, в которых отметился пятью голами и четырьмя ассистами.
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|Команда
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|Ювентус
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17