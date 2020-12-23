Гомес хочет покинуть "Аталанту", но остаться в Италии

Теги аталантаалехандро гомесинтер миланмилан

Гомес хочет покинуть "Аталанту", но остаться в Италии

Хавбек "Аталанты" Алехандро Гомес определился со своим будущим.

Как сообщает Goal.com, 32-летний аргентинец хочет перебраться в "Милан" или "Интер". При этом игрок не будет рассматривать предложения от "Ромы" и ПСЖ.

Отмечается, что из-за желания Гомеса уйти, наставник команды Джан Пьеро Гасперини не включил его в заявку на игру против "Болоньи".

В текущем сезоне Гомес провел 16 игр, в которых отметился пятью голами и четырьмя ассистами.

Читайте также: "Интер" и "Аталанта" готовят обмен полузащитниками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?

Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов