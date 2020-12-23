Гомес хочет покинуть "Аталанту", но остаться в Италии

Хавбек "Аталанты" Алехандро Гомес определился со своим будущим.

Как сообщает Goal.com, 32-летний аргентинец хочет перебраться в "Милан" или "Интер". При этом игрок не будет рассматривать предложения от "Ромы" и ПСЖ.

Отмечается, что из-за желания Гомеса уйти, наставник команды Джан Пьеро Гасперини не включил его в заявку на игру против "Болоньи".

В текущем сезоне Гомес провел 16 игр, в которых отметился пятью голами и четырьмя ассистами.

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