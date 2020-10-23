Гомес - лучший игрок Серии А в сентябре

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Гомес - лучший игрок Серии А в сентябре

Итальянская Серия А назвала лучшего игрока турнира по итогам сентября.

Этого звания удостоился атакующий полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес.

В прошлом месяце 32-летний аргентинец забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в 2 матчах чемпионата.

Всего с начала сезона Гомес отличился 5 голами и 2 результативными передачами в 5 играх во всех турнирах.

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