Гомес может покинуть "Аталанту"

Капатан "Аталанты" Алехандро Гомес может покинуть клуб уже в январе, сообщает Sky Sport Italia.

У полузащитника трудные отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини из-за конфликта, который произошел в перерыве матча Лиги чемпионов с "Мидтьюлландом".

Хавбеком интересуется "Торино" – в команде думают, что аргентинец станет отличным партнером для нападающего Андреа Белотти. Однако у Гомеса довольно высокие требования по контракту (в данные момент он получает 2 млн евро в год). Прошлым летом "Аль-Наср" предлагал полузащитнику контракт на 2 года на общую сумму 6 млн евро плюс бонусы.