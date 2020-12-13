Гомес может покинуть "Аталанту"
Капатан "Аталанты" Алехандро Гомес может покинуть клуб уже в январе, сообщает Sky Sport Italia.
У полузащитника трудные отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини из-за конфликта, который произошел в перерыве матча Лиги чемпионов с "Мидтьюлландом".
Хавбеком интересуется "Торино" – в команде думают, что аргентинец станет отличным партнером для нападающего Андреа Белотти. Однако у Гомеса довольно высокие требования по контракту (в данные момент он получает 2 млн евро в год). Прошлым летом "Аль-Наср" предлагал полузащитнику контракт на 2 года на общую сумму 6 млн евро плюс бонусы.
Алехандро Гомес в сезоне 2020/2021 Сирии А забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 9 матчах.
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