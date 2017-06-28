Гомес перешёл в "Сельту"

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Гомес перешёл в "Сельту"

"Сельта" на своём официальном сайте объявила о переходе форварда "Дефенсор Спортинга" Максимилиано Гомеса.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. 20-летний уругваец заключил с галисийским клубом контракт до лета 2022 года.

Гомес выступал за "Дефенсор Спортинг" с 2015 года, сыграл 52 матча и забил 30 голов. 

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