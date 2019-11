Гомес получил повреждение лица в результате стычки со Стерлингом в сборной Англии

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес получил повреждение лица в результате стычки с нападающим "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом в расположении сборной Англии, сообщает Evening Standard.

На лице Гомеса можно заметить царапину возле глаза. Фотографию опубликовал глава фотоотдела Evening Standard Эллиот Вагланд в своем Twitter.

Joe Gomez appears at England training with scratch below right eye after Raheem Sterling row.



via @Reuters pic.twitter.com/MDDa5SSo6B