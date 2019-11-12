Гомес получил повреждение лица в результате стычки со Стерлингом в сборной Англии

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Гомес получил повреждение лица в результате стычки со Стерлингом в сборной Англии
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес получил повреждение лица в результате стычки с нападающим "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом в расположении сборной Англии, сообщает Evening Standard.

На лице Гомеса можно заметить царапину возле глаза. Фотографию опубликовал глава фотоотдела Evening Standard Эллиот Вагланд в своем Twitter.

Напомним, что конфликт между Гомесом и Стерлингом начался еще во время матча 12-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (3:1). На следующий день Стерлинг не успокоился и "наехал" на Гомеса в расположении сборной.

В итоге, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт временно отстранил Стерлинга от выступлений за национальную команду.

Не пропустите: СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта. | http://soccernews.ru
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