Гомес продлил контракт с "Уотфордом"

Голкипер "Уотфорда" Эурелио Гомес продлил контракт с клубом.

Новое соглашение 38-летнего вратаря действует до 2020 года.

Гомес играет в составе "Уотфорда" с 2014 года. В минувшем сезоне он не участвовал в матчах в АПЛ. Ранее бразилец выступал за такие клубы, как "Крузейро", ПСВ, "Тоттенхэм" и Хоффенхайм".

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