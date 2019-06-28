Гомес продлил контракт с "Уотфордом"
Голкипер "Уотфорда" Эурелио Гомес продлил контракт с клубом.
Новое соглашение 38-летнего вратаря действует до 2020 года.
Гомес играет в составе "Уотфорда" с 2014 года. В минувшем сезоне он не участвовал в матчах в АПЛ. Ранее бразилец выступал за такие клубы, как "Крузейро", ПСВ, "Тоттенхэм" и Хоффенхайм".
А еще: "Уотфорд" назвал "Наполи" цену на Деулофеу| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ объявил о заключении рекордного спонсорского контракта с Nike
-
Опубликовано фото новый гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20
-
Матч "Бавария" - "Герта" откроет новый сезон чемпионата Германии
-
СМИ: Де Росси согласовал контракт с "Фиорентиной"
-
"Ювентус" не может договориться с "Аяксом" по де Лигту
Лента новостей
-
Месси, Агуэро и Паредес - в старте на матч Венесуэлы с Аргентиной
-
Кудряшов - о Евро-2020: "Сборная России минимум до полуфинала может дойти"
-
"Краснодар" не смог договориться о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н’Жи
-
"Краснодар" не смог договориться о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н’Жи
-
Гомес продлил контракт с "Уотфордом"
-
Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал трансфер Йовича в "Реал"
-
Айртон приступил к полноценным тренировкам со "Спартаком
-
"Уфа" проиграла "Карабаху" в контрольном матче в Австрии
-
Экс-игрок "Ромы" и "Ювентуса" Аквилани завершил карьеру
-
Трансфер де Лигта может обойтись "Ювентусу" в 80 миллионов евро
-
Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке Африки
-
ПСЖ объявил о заключении рекордного спонсорского контракта с Nike
-
1
Опубликовано фото новый гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20
-
Матч "Бавария" - "Герта" откроет новый сезон чемпионата Германии
-
1
Почеттино: "Не я контролирую трансферы в "Тоттенхэме", а президент клуба"
-
СМИ: Де Росси согласовал контракт с "Фиорентиной"
-
4
Суарес: "Месси будет играть в сборной Аргентине, пока не выиграет что-то"
-
1
Юный фанат "МЮ": "Все игроки нашей команды - мусор"
-
1
Головин прилетел в Россию, чтобы сдать летнюю сессию
-
Валенсия вернулся в Эквадор и перешел в ЛДУ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16