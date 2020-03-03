Гомес высказался о настрое "Ливерпуля" на остаток сезона

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес рассказал о том, как настроена команда на остаток сезона АПЛ.

"У нас молодая команда, игроки которой не выигрывали много трофеев. Это помогает. Наш голод не пропадет.

Результат прошлого сезона помог нам задуматься, разжечь огонь, а не ударил по яйцам.

Сейчас я наслаждаюсь, и жажду большего. Я не могу останавливаться, у команды такой же настрой. Сейчас голод больше, чем когда-либо", - сказал Гомес.

Напомним, в прошлом сезоне мерсисайдцы заняли второе место в АПЛ, отстав от "Ман Сити" на 1 очко.

В этой розыгрыше "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 22 балла.

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