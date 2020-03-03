Гомес высказался о настрое "Ливерпуля" на остаток сезона
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес рассказал о том, как настроена команда на остаток сезона АПЛ.
"У нас молодая команда, игроки которой не выигрывали много трофеев. Это помогает. Наш голод не пропадет.
Результат прошлого сезона помог нам задуматься, разжечь огонь, а не ударил по яйцам.
Сейчас я наслаждаюсь, и жажду большего. Я не могу останавливаться, у команды такой же настрой. Сейчас голод больше, чем когда-либо", - сказал Гомес.
Напомним, в прошлом сезоне мерсисайдцы заняли второе место в АПЛ, отстав от "Ман Сити" на 1 очко.
В этой розыгрыше "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 22 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18