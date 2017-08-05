Гомеш или Рафинья Алькантара могут стать частью сделки по трансферу Дибалы в "Барселону"

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Гомеш или Рафинья Алькантара могут стать частью сделки по трансферу Дибалы в "Барселону"

"Барселона" и "Ювентус" ведут переговоры по трансферу нападающего Пауло Дибалы, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "бьянконери" готовы расстаться с 23-летним аргентинцем, если в сделку будет включен один из хавбеков каталонского клуба - Рафинья Алькантара или Андре Гомеш.

Напомним, что стоимость Дибалы оценивается в 120 миллионов евро.

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