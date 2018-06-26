Гомеш определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Полузащитник каталонской "Барселоны" Андре Гомеш определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 24-летний хавбек "сине-гранатовых" намерен вернуться в "Валенсию", которая заинтересована в его подписании.

В завершившемся сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 31 матче за "Барселону".

Напомним, "Барселона" не заинтересована в подписании Пьянича. | soccernews.ru