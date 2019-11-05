Гомеш, получивший жуткую травму, выписан из больницы

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Гомеш, получивший жуткую травму, выписан из больницы
Португальский полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш выписан из больницы, сообщает официальный Twitter ливерпульского клуба.

Футболист перенес операцию и теперь приступит к курсу реабилитации под наблюдением медицинского штаба клуба.

Напомним, что хавбек получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:1). Гомеш потерял равновесие после подката Сон Хын Мина, а затем в него врезался Серж Орье.

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