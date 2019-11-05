Гомеш, получивший жуткую травму, выписан из больницы
Португальский полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш выписан из больницы, сообщает официальный Twitter ливерпульского клуба.
Футболист перенес операцию и теперь приступит к курсу реабилитации под наблюдением медицинского штаба клуба.
Напомним, что хавбек получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:1). Гомеш потерял равновесие после подката Сон Хын Мина, а затем в него врезался Серж Орье.
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|2
|Манчестер Сити
|11
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|11
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|Челси
|11
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|Арсенал Лондон
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|8
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кристал Пэлас
|11
|15
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|Манчестер Юнайтед
|11
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|Вулверхэмптон
|11
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|Вест Хэм Юнайтед
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|11
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Астон Вилла
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|Эвертон
|10
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|Норвич Сити
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|11
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