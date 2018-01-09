Гомеш попросил Вальверде отпустить его в зимнее трансферное окно

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Гомеш попросил Вальверде отпустить его в зимнее трансферное окноПолузащитник каталонской "Барселоны" Андре Гомеш намерен покинуть свой клуб уже в зимнее трансферное окно.

Как информирует sport.es, 24-летний хавбек уже обратился к главному тренеру своей команды Эрнесто Вальверде, чтобы тот не препятствовал его уходу.

Главными претендентами на португальца называются туринский "Ювентус" и лондонский "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне Гомеш отдал 1 результативную передачу в 17 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" согласовала условия своего второго зимнего подписания. | soccernews.ru

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